Juan Reynoso: "La Liguilla arrancó ante los haitianos"

El Cruz Azul avanzó a las Semifinales de la Concacaf Liga de Campeones tras derrotar al Toronto FC , y aunque lo hicieron con relativa facilidad, Juan Reynoso no quiere perder el mismo ímpetu para la Liguilla de la Liga MX .

"Hoy nos vamos satisfechos porque superamos a un gran rival, pareciera que no es un buen equipo por cómo se dieron los partidos, pero supimos neutralizar a Toronto.

Reynoso asegura que no irán confiados a la Liga MX, donde terminaron la fase regular como líderes con 41 puntos.

“El mensaje no tiene por qué cambiar, sí las pautas y la atención para cada rival, la formación, algunos nombres, esa parte todos la tienen asumida y la respetan. Lo de los números no los tenía tan claros, no le había agregado los cuatro, es más para el ego, pero lo importante viene el próximo miércoles”.