André-Pierre Gignac replica festejo viral de su compatriota Thierry Henry

El delantero de los Tigres André-Pierre Gignac realizó un pequeño homenaje a su compatriota Thierry Henry, pues tras anotar un gol este martes al NYCFC en partido de la Concacaf Champions League, el futbolista de los regios festejó como lo hiciera 'Tití' el 16 de septiembre de 2013 tras marcar su gol número 400 cuando defendía colores del New York Red Bull en un partido de la MLS ante el Houston Dynamo.

En aquella ocasión Thierry Henry se recargó en uno de los postes y con la otra mano en la cintura mientras dirigía la vista al césped, como si no hubiera mucho que celebrar.

Luego, en un duelo contra el Toronto replicó la forma de celebrar y entonces la imagen se hizo viral y fue usada para realizar toda clase de memes y bromas.

"No, no había nada previsto. La primera foto fue contra Houston, lejos de casa. Estaba cansado y me paré ahí, junto al poste", dijo Henry sobre aquel festejo.

"¿Cómo haces para saber, especialmente hoy día, qué es lo que le va a gustar o no a la gente? Basta con no pensarlo. Simplemente me paré. No pensé si sería divertido o no. Simplemente lo hice. Luego fue divertido ver lo que la gente hacía con eso".

Esta noche, André-Pierre replicó el festejo en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions League.

De todos los memes que se hicieron, uno de los favoritos de Henry es una de él con el legendario boxeador Muhammad Ali en una sesión de entrenamiento.

"Estoy sujetando el saco de entrenamiento. Me encanta Muhammad Ali. Es mi foto favorita. Las he visto todas y esa es la vez que más me he acercado de él, en una foto. Me conformo con eso", contó riendo en entrevista con ServusTV.