Benjamín Mora no considera que sea tiempo para elegir un torneo entre Liga MX y Concacaf

" Elegir un torneo no me parece lo ideal en estos momentos porque no sabemos lo que va a pasar, lo que sí puedo elegir es jugar el partido que sigue, el de mañana, con todo lo que tenemos, toda la fuerza, toda la mentalidad, toda la disposición y voluntad para poder hacer un buen encuentro y de ahí, dependiendo del funcionamiento y del resultado, podremos pensar y planear en lo que sigue", apuntó.