Andrés Lillini: "Los empates saben mal, entregamos el resultado"

"El resultado no es malo por los goles que habíamos hecho, al final cerrar la serie de local. Sí me voy molesto porque siempre habíamos sacado ventaja de un gol, no habíamos hecho bien las cosas y nos cuesta que nos empaten el partido. Admiro a los futbolistas, destaco a este grupo, no baja los brazos. Nos faltó intensidad. Me ocupa recuperarlos y saber que la cita en casa va a ser sumamente compleja y difícil", comentó el DT argentino en rueda de prensa.