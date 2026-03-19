    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dedica sensible mensaje a su papá fallecido por el Día del Padre

    El delantero del Al-Nassr aprovechó el día para celebrar con su familia y recordar a su papá José Dinis Aveiro.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Cristiano Ronaldo dedica mensaje a su papá fallecido en el Día del Padre

    A la espera de saber si será convocado con Portugal para los amistosos ante México y Estados Unidos, Cristiano Ronaldo celebró junto a su familia el Día del Padre.

    El delantero del Al-Nassr aprovechó el día (en Portugal se celebra el 19 de marzo) para dedicarle un corto, pero sensible mensaje a su papá José Dinis Aveiro, quien falleció hace más de 20 años.

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    “De dónde vengo y por quién vivo. Feliz Día del Padre”, posteó CR7 en sus redes sociales junto a un par de fotos, una junto a Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, y otra de cuando era joven junto a su padre.

    ¿De qué y cuándo murió el papá de Cristiano Ronaldo?

    José Dinis Aveiro murió en Londres el 7 de septiembre del 2005, a los 52 años, a causa de una insuficiencia hepática provocada por el alcoholismo.

    Cabe recordar que, en ese momento, Cristiano Ronaldo tenía 20 años y recibió la noticia mientras estaba concentrado con la selección de Portugal para un partido clasificatorio ante Rusia rumbo al Mundial Alemania 2006.

    Debido a sus problemas con el alcohol, Cristiano Ronaldo no tuvo una relación cercana a su padre. Incluso, en una entrevista que dio al periodista británico Piers Morgan, reconoció que “realmente no conozco a mi padre al cien por ciento”.

    José Dinis Aveiro habría caído en el alcoholismo después de realizar el servicio militar en Portugal, lo cual lo obligó a participar en la guerra de independencia de Angola, etapa que lo marcó para siempre por todas las experiencias traumáticas que vivió en ese tiempo.

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