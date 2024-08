Pero, ¿quién es Omar Campos?

Omar Campos es un Guerrero de corazón y no solo por su manera de comportarse en la cancha mientras pelea balón a balón, sino por sus orígenes futbolísticos y equipo de toda la vida mientras militó en la liga MX, el Santos Laguna.

"Estoy muy agradecido con mis papás porque ellos fueron los que me impulsaron a jugar. A mí sí me gustaba el futbol, pero ellos me impulsaban más a hacerlo, a atreverme. Fueron pieza fundamental para mi madurez", declaró a su salida de Santos.