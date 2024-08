André Jardine , director técnico de las Águilas del América , confirmó este viernes en conferencia de prensa la visita a Coapa del dueño del club, Emilio Azcárraga , con quien charlaron sobre el reciente “fracaso” en la Leagues Cup 2024, donde no lograron llegar a la Final .

América llegó al torneo internacional clasificado a los Dieciseisavos de Final; es decir, evitó la fase de grupos como vigente campeón de la Liga MX , pero no logró clasificar hasta la Final, algo que sí consiguió Columbus Crew, monarca de la MLS .

“Es importante, el club es un gigante no sólo de México, de toda América, tiene una de las mayores aficiones del mundo, por veces es importante el patrón pasara un poco sus sentimientos, sensaciones, recordar a todos dónde estamos parados, lo que representa este club, por dónde vamos.

“Nos sentimos muy dolidos sin duda todos, desde el presi al staff porque estamos muy enganchados en buscar un título más, no mentimos sobre este tema, no desvaloramos la Leagues Cup, por el contrario, teníamos muchas ganas de estar en instancias finales, no lo conseguimos, fracasamos en el objetivo”, indicó el estratega brasileño.