    Jimmy Lozano encara a aficionados que lo insultaron tras eliminación de Pachuca en Leagues Cup

    ¡No lo esperábamos! Así reaccionó Jimmy después de que los Tuzos cayeran ante el LA Galaxy en la Leagues Cup.

    Fernando Vázquez.
    Video ¿Perdió la cabeza? La inesperada reacción de Jimmy Lozano a fans que lo insultaron

    Jimmy Lozano, director técnico del Pachuca, fue captado en un video en donde se le ve encarando a aficionados que lo insultaron tras la derrota de su equipo ante el LA Galaxy en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

    En el refierido video del sitio Pase Filtrado se puede observar a Jimmy Lozano en el camino a los vestdores después de que su escuadra perdiera el duelo ante los californianos y quedaran eliminados.

    Justo cuando cruzaba el referido túnel, Lozano recibió insultos por un sector de los aficionados en el recinto. Posteriormente, el ex de Querétaro y la Selección Mexicana dio media vuelta para encarar a los fanáticos.

    El incidente no pasó a mayores y Jimmy Lozano continuó su camino rumbo a los vestidores para la charla final después del partido que acabó favorable al Galaxy por 2-1 ante los hidalgueneses.

    Pachuca tiene su próximo compromiso este fin de semana ante León como parte de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.


