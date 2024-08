Fernando Gago, director técnico de Chivas, explotó al descartar que su equipo fracasara en la eliminación del Rebaño dentro de la Leagues Cup tras caer en penales ante el LA Galaxy y señaló que él no se considera un "fracasado".

"Yo no lo comparto eso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Imagínate que todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida, ¿No? Y entonces creo que pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir, y te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces.

Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí semifinal de Champions, perdí final del Mundial. No me considero un fracasado en el fútbol, por haber perdido, al contrario", agregó.

"Son enseñanzas que quedan. Obviamente que volvemos a hablar del sentimiento del hincha totalmente de acuerdo que quiere ganar. Pero hay formas para tratar de ganar y no no nos llevemos solamente a si perdes un partido o un fracaso, sino todos los equipos que quedaron eliminados también son fracasos. No lo comparto", concluyó.