Efraín Juárez revela amenazas de muerte para un jugador de Pumas

Video Pumas está en shock: Juárez revela amenazas de muerte a su jugador

Tras perder ante el Inter Miami y ser eliminado de la Leagues Cup, Efraín Juárez interrumpió su conferencia de prensa para revelar que un jugador de Pumas recibió amenazas de muerte este día por la mañana.

El técnico auriazul dio a conocer que el colombiano Álvaro Angulo es el futbolista afectado y que la directiva ya está tomando cartas en el asunto abriendo una carpeta de investigación.

“Lo quiero decir públicamente poque no es normal... recibió amenazo amenazas de muerte hoy en la mañana, a su correo y a su teléfono, hay que estar atentos, no sé de dónde, todo parece indicar que vienen de Argentina. Tenemos una investigación interna en el club.

“Hoy el chico hace su esfuerzo como un gran profesional, pero esas cosas hay que decirlas, no es fácil de dirigir, imagínate que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido. Cero tolerancia para esas circunstancias, estamos haciendo una investigación”, señaló.

Sobre el motivo de las amenazas, Efraín Juárez declaró que “muchos mensajes son alicientes de que se fue de Independiente”.

¿Por qué las amenazas de muerte a Álvaro Angulo llegarían de Argentina?

La lamentable noticia llega un par de días después de que Álvaro Angulo denunciara malas prácticas en el futbol argentino, razón por la que pidió su salida de Independiente de Avellaneda.

“Cuando yo llego a Independiente lo hago libre desde Atlético Nacional y en la firma me tenían que pagar una prima porque yo vendí el 85 por ciento de mi pase. Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando jugadores.

“No me habían pagado las cuotas de marzo y junio. Nunca pedí un aumento de salario, solamente que se pusieran al día con las primas que habíamos acordado. Me dijeron que no había dinero, que estaban pagando demandas que tenían.

"Vi que daban muchas vueltas a la situación y me senté con el presidente (Grindetti), le dije ‘creo que no me van a pagar lo que me deben, sentémonos a escuchar las ofertas que vienen desde afuera’. Les dije que no quería quedarme y que eran pocos serios. Lo mejor que podía hacer para mí, para mi familia y mi tranquilidad era irme de Independiente”, contó Angulo en entrevista con ESPN Colombia.