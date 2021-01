Le dijeron que nunca más iba a caminar y ahora debutó en la FA Cup

"Antes de que me detectaran el Perthes, mis piernas me dolían, sobre todo la derecha. Caminaba rengueando. Al principio, los médicos no sabían que era pero después me contaron que debía empezar un tratamiento con duración de un año y medio y luego esperar los resultados. No era un enfermedad común. Es doloroso escuchar 'nunca podrás volver a patear una pelota de fútbol', Declan", contó el jugador de 18 años en una entrevista con el medio Steps.