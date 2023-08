Xavi elogia a Lamine Yamal y confirma que el Barça trabaja en dos fichajes

Sobre la gran actuación del joven futbolista Lamine Yamal indicó que sus "expectativas son muy grandes". "Es titular no por capricho del entrenador. Su toma de decisión casi siempre es la correcta. Es inteligente. Es extraordinario. Me gustaría que estuviera en el fútbol español y con España. No me ha dicho nada de lo que va a hacer", afirmó..