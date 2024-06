Unai Simón, quien ganó el Zamora de LaLiga muestra su humildad: "Lunin es el mejor"

Unai Simón , no considera, a pesar de ganar el Zamora a guardameta menos goleado de LaLiga EA Sports, esté “entre los mejores porteros de la competición” y eligió al ucraniano Andriy Lunin , del Real Madrid , como el portero más destacado de la reciente temporada, a pesar de que no jugó la Final de la UEFA Champions League.

“Cada uno tiene su opinión. Yo tampoco me considero que estoy entre los tres mejores porteros de la Liga. Mamardashvili ha hecho un gran campeonato , Ter Stegen y Oblak me siguen pareciendo porteros de talla mundial… Lunin me parece el mejor de la temporada a pesar de que no haya completado los 28 partidos para el Zamora”, dijo durante el día abierto a los medios de comunicación durante la concentración de la selección española.