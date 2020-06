Tres años de lesión e inactividad terminaron para Bruno Soriano

Villarreal contra Sevilla contó una de las historias más conmovedoras en el futbol y fue la vuelta de Bruno Soriano a las canchas después de tres años lesionado e inactivo. Cinco minutos participó del encuentro donde portó la cinta de capitán otra vez.

“Imagínate, no sé qué decir, ya tanto tiempo que no jugaba… esto para mí es muy importante después de trabajar tanto tiempo y no conseguirlo muchas veces, pero hay que seguir, ayudar al equipo lo que resta de esta temporada. Partido complicado hoy y estoy contento por mí sobretodo, por haber vuelto a jugar”, dijo, a punto de llorar.

Los doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado, le realizaron una extirpación de osteofito en tuberosidad anterior tibial, tras la cual se esperaba que Bruno pudiera regresar a los terrenos de juego en tres meses. Esto no fue posible y cada intento le desalentaba el resultado.

“Mucho, mucho, he intentado volver muchas veces y no se había podido dar. Es una alegría muy grande para mí y agradezco a toda la gente que me ha ayudado, del club, mi familia, hoy todos han estado ahí para que esto se pueda dar”.



Bruno Soriano pensó en retirarse del futbol, pero hoy con 35 años está fresco, recuperado, motivado y con ganas de seguir adelante en Villarreal, equipo que también rescató de una situación similar a Santi Cazorla, quien volvió a selección hace unos meses.

“No te voy a mentir, han habido momentos muy duros y he pensado que lo mejor era no seguir porque han sido muchas decepciones muy seguidas durante mucho tiempo, son tres años, ha sido difícil. Muy contento hoy y buscaré ayudar al equipo hasta el final, aunque sea cinco minutos que me dé el míster”.

El 21 de mayo de 2017 fue su último partido, en la victoria como visitante 1-3 ante Valencia. En la cancha estaba el mexicano Jonathan dos Santos.