El jugador de 29 años no apareció en la convocatoria de la selección española para jugar la Euro 2020, debido a que no convirtió ni un solo gol en 25 apariciones con el Real Madrid en el último torneo. Las cosas no pintan para nada bien para el jugador español, ya que a pesar de ser uno de los favoritos de los hinchas de la Casa Blanca, el jugador solo tiene un año más de contrato