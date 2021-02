El Sevilla-Barcelona dejó mucha polémica después de un penal que no se le señaló al cuadro catalán y que ha impedido, quizá, cambiar el rumbo de un juego que finalizó 2-0 a favor del conjunto andaluz .

El colegiado del encuentro Mateu Lahoz consideró que fue falta, no penalti, en una decisión que ha generado polémica tras el encuentro. Tanto Koeman como Pedri cuestionaron la decisión del colegiado después del partido.

El técnico neerlandés aseguró que "todo el mundo le ha dicho que es penalti, no solo gente del Barça", mientras que el medio también consideró que la acción se tenía que sancionar con pena máxima.

"Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR que es el que decide", opinó a pie de campo tras el pitido final. Unas palabras que no han sentado bien en Sevilla y que no tardaron en traer cola.