Sergio Ramos se despidió entre lágrimas del Real Madrid

Por último, tuvo un recuerdo especial al madridismo y lamentó no poderse despedir en el césped del Santiago Bernabéu. "¡Cómo no agradecer a la afición que me llevó en volandas en los momentos buenos y en los malos!. Me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, el Santiago Bernabéu, pero gracias al Real Madrid. Os llevaré siempre en mi corazón".