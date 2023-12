Pero entre los comentarios de los usuarios y fanáticos del futbol hubo varios que no pasaron desapercibidos, pues solicitaron a Santi Giménez que fichara con Real Madrid pronto cuando en este momento está abierto el mercado de invierno.

Lo que viene para Santiago Giménez en 2024

El delantero mexicano del Feyenoord recién renovó contrato con el conjunto de Rotterdam; sin embargo, ello no significa que salga pronto del equipo, sino para cotizar aún más alta su costo luego de los grandes momentos que ha tenido en el club.

No obstante, en la actual UEFA Champions League fracasó tras no superar la fase de grupos pero sí alcanzar un lugar en los Playoffs de la UEFA Europa League donde se medirá al AS Roma, con el que ha acentuado una rivalidad reciente con Chaquito como protagonista.