Revelan que Mbappé tiene un preacuerdo con el Real Madrid

Satin, quien tiene experiencia en negociaciones de alto calibre, aseguró que no será nada fácil que Mbappé se desvincule del PSG pues tiene claro que harán lo imposible por que cumpla su cantrato hasta el último día , por lo que la opción sería que el futbolista se fuera de manera unilateral asumiendo todas las consecuencias que esto podría traer.

“Obviamente los qataríes y el Paris Saint-Germain no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, él podría muy bien entonces finalizar su contrato y marcharse a cero. La historia nos ha enseñado que si los dirigentes o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos”, explicó.