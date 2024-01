Reportan fuerte enojo del Barcelona con Rafa Márquez

El ambiente en el Barcelona no es el mejor en estos momentos, pues en lo deportivo el club no vive un buen presente y hace apenas unos días Xavi Hernández anunció que abandonaría el banquillo del equipo el próximo mes de junio , razón por la cual el nombre de Rafa Márquez ha sonado como fuerte opción para reemplazarlo.

Según reporta el diario catalán Sport, “sus palabras, que llegaron muy rápido a la cúpula deportiva e institucional, no gustaron nada. De hecho, el cabreo por parte de algunas de las personas que mandan mucho en la entidad fue grande. No entienden que Márquez, con su experiencia, entrara al trapo momentos después de que Xavi anunciara su adiós al Barça” dice una nota publicada este lunes.

“Lo ven como un gesto inoportuno y torpe que no beneficia para nada al ambiente enrarecido que se vive en la entidad”, agrega el mismo medio, el cual añade que Rafa Márquez se comprometió con el club a no hablar de este tema en futuras ruedas de prensa.

RAFA MÁRQUEZ DIJO ESTAR DISPUESTO A DIRIGIR AL BARÇA

Apenas minutos después de que Xavi anunciara el pasado sábado que no seguiría en el Barça tras finalizar la presente campaña, el mexicano manifestó sentirse dispuesto para asumir el banquillo culé .

"Yo seguiré preparándome, obviamente, estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos. Es parte del proceso y llegará en su momento si me tiene que tocar", inicio diciendo Márquez.

"¿Y si llega, estarías contento?", le preguntaron al mexicano en rueda de prensa. "Quién no, ¿no? Pero lo más importante es seguir preparándome porque es mi segunda temporada como técnico aquí. Prepararme por si llega ese momento". Para acabar diciendo que "a una oportunidad así no le puedes decir que no. Y si llega, intentaré estar disponible y tratar de hacerlo lo mejor posible