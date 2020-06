Quiere saber James Rodríguez porqué no juega en el Real Madrid

James Rodríguez habló de su actualidad en el Real Madrid, sobre todo del hecho de no tener minutos con el equipo, situación que el mismo no se explica el porqué no juega con el cuadro de Zinedine Zidane.

“Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del futbol saben de lo que digo”.

En entrevista para Gol Caracol, el colombiano negó tener una mala relación con el técnico francés, además de que pidió que no se le falte al respeto por las decisiones que toma en Colombia.

“No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo. No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”.

James Rodríguez no quiso hablar de a cuál equipo le gustaría ir, únicamente que pide la oportunidad de que le den minutos para demostrar el talento que siempre ha tenido en su carrera.

“En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones”.

Entre otros temas más, el colombiano aseguró que le molesta que digan que no tiene profesionalismo: “Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Entreno en mi día a día muchísimo, siempre quiero mejorar”.

James Rodríguez tuvo apenas el domingo pasado su primera titularidad con el Real Madrid desde el 19 de noviembre cuando jugó contra el Mallorca. El colombiano suma apenas 419 minutos en ocho partidos.

