"Conflicto con jugadores hay todas las semanas, quizás se enteraron tarde porque fue contra Girona pero no me gusta dar explicaciones. No creo que fuera la causa principal de hacer un mal partido ante el Alavés. Ese día no estuvimos física ni mentalmente, nos tocó en la Copa, teníamos ocho lesionados también en ese partido, el problema con Andrés se sucede muchas veces. Es capitán y sabe su rol. No hay ningún problema, perdimos y no hay que darle más vueltas", señaló el DT.