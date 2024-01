Andrés Guardado revela una "fuerte discusión" con Pellegrini

Andrés Guardado, jugador del Real Betis, reveló que tuvo una “fuerte discusión” con su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, y agregó que no es la primera vez que eso ha sucedido y que está dispuesto a ejercer su papel de capitán cuando sea necesario.

“El míster y yo somos como un matrimonio, tal cual. Un matrimonio en el que nos queremos mucho y en el que discutimos también y eso no tiene que asustar a nadie, ni mucho menos. No veo, tampoco mucho, el escándalo que sea por una discusión que, obviamente no gusta que se filtre ese tipo de cosas, porque al final son cosas muy internas, pero una vez que se filtra, a mí me gustaría decir que sí pasó, discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa”, expresó el mexicano en el programa Libre y Directo de la Cadena SER.

Publicidad

El centrocampista mexicano, capitán del conjunto español, aseguró que esta no es la primera vez que discute con el chileno.

“En tres años y medio ha dado para mucho, ha habido momento de todo tipo y por eso digo que somos como un matrimonio, que discutimos, nos enfrentamos, cada uno quiere ganar, al final nosotros somos ganadores, queremos lo mejor para cada equipo y nada más”, manifestó Guardado.

Andrés Guardado, que en España aparte del Betis ha militado en el Valencia y el Deportivo La Coruña, también quiso dejar en claro que está dispuesto a volver a ejercer su papel de capitán cuando sea necesario para dejarle saber al DT chileno si hay alguna inconformidad con él y con el resto del plantel.

“La relación con el míster es perfecta. Sería tonto de mi parte tener un mayor problema con él, porque al final estoy aquí, soy realista de eso. Él fue el principal motivo por el que me quedé un año más acá y siempre le voy a estar agradecido por eso, pero eso no quita que cuando yo vea cosas, como capitán se lo seguiré diciendo, como ya se lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que pasa”.

Eso sí, el mexicano recalcó que ya tuvo una reconciliación con el entrenador chileno, algo que se pudo ver en un reciente video publicado en redes sociales donde se ve al experimentado mediocampista sonriendo con Pellegrini y el resto de la plantilla durante una charla técnica.

"No, está todo aclarado, en el momento de la discusión, me suena un poco repetitivo, pero como no es la primera vez que pasa... Como las otras no se dieron cuenta y a lo mejor no jugué uno o dos partidos, nadie le dio importancia. Ahora empiezan a atarse cabos en el presente reciente del equipo y se la da más importancia de la que es”, concluyó el exjugador de clubes como PSV, Leverkusen y Atlas.