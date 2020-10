Néstor Araujo dice que se siente mejor físicamente

No obstante, el zaguero tricolor espera que también lleguen los resultados positivos para el equipo de Vigo.

“Para mí es un sueño estar compitiendo en una liga así, tan competida, tan pareja, creo que es un objetivo cumplido. Ellos apostaron por mí y lo menos que puedo hacer es entrenar fuerte y estar al cien por ciento por si se me necesita en la cancha", dijo Araujo en entrevista con LaLiga.

“Me he sentido mejor sobre todo en el aspecto en lo físico, es cierto que los resultados no han llegado y siempre los resultados van a hablar por encima de cualquier cosa. Intento sumar desde adentro, pero bueno, como ya me ha tocado también desde fuera tratar de ayudar, de apoyar en lo que se pueda".