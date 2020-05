Mourinho: "Es la única vez que lloré en mi carrera tras una derrota"

“Aquella noche es la única vez en toda mi carrera como entrenador en la que he llorado después de una derrota. Lo recuerdo bien... Aitor (Karanka) y yo parados delante de mi casa, dentro de mi coche, llorando... Fue muy duro porque aquella temporada 2011/12 éramos los mejores", confesó el luso.

“No, mira, yo no digo nada... Es que la historia está ahí y entonces no hay nada que yo pueda decir mejor que eso. Al final todo se reduce a eso, lo que queda en la historia. Bueno, eso y los niños a los que durante toda mi carrera como entrenador yo he podido ayudar para que mejoren y lleguen a ser alguien en el mundo del fútbol”, finalizó el actual estratega del Tottenham.