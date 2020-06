Martin Braithwaite del Barcelona elogia a Javier Aguirre

A propósito del encuentro que sostendrán ambos equipos este martes correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga , el danés habló de su ex director técnico.

No obstante, el regreso a la actividad no fue el mejor para su escuadra, más allá de que se mantienen a tres unidades del primer puesto de salvación, pues cayeron en casa ante el Valladolid, otro de los equipos que no tienen asegurada su permanencia.