Luis Rubiales confía en España: "Tenemos con qué ganar el Mundial"

"En esta fiesta no soy mucho de tener protagonismo, los que se la ganan en el campo son los que deben disfrutarla y levantarla, me gustaría pero no por el hecho personal de la vanidad, sino por lo que significaría para mi país. El día de mayor unidad, celebración, el más sentimental que ha habido en España fue en el 2010 cuando fuimos campeones del mundo y volver a repetir esa imagen sería fantástico", concluyó.