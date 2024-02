"Es la primera vez que me pasa, ojalá no se manche un deporte tan lindo. "Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad es que siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el futbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar.