Lionel Messi es acusado de causar terror al interior del Barcelona

Una nueva acusación ha caído sobre Lionel Messi y la autordad que tiene en el Barcelona. Ahora fue Éric Olhats, ex representante de Antoine Griezmann, quien arremetió contra el argentino acusándolo de infundir terror en la institución, pues aseguró que cuando se trata de la 'Pulga' hay dos caminos, estar con él o en su contra.

“Antoine llegó a un club con grandes problemas, donde Messi lo controla todo, es a la vez emperador y monarca. Su actitud ha sido deplorable. Siempre he escuchado decir a Antoine decir que no tiene problemas con Messi, pero no al revés. Es el régimen del terror, estás con él o estás contra él”, dijo en entrevista para France Football .



Incluso Olhats, quien trabajó con el ex Atlético de Madrid hasta 2016, señaló que cuando éste llegó al equipo en 2019, no fue bien recibido por el astro sudamericano, incluso, lo señaló como el responsable de que no se haya podido adaptar rápido al Barcelona.

“Cuando Antoine llegó no lo vio con buenos ojos, no lo hizo sentir bienvenido, apenas le dirigía la palabra y no sabía por qué, él no tenía problemas con Messi. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y eso debe haber dejado su huella. Era evidente y visible, todo eso”.



El agente agregó que Griezmann no entrará en confrontaciones con nadie y se dedicará a demostrar en la cancha, pues no es alguien a quien le gusten los problemas y prefiere disfrutar del futbol.

“Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie, él no es así, en absoluto y no es por falta de coraje o personalidad. Le encanta el futbol y nada más”.