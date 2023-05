Espanyol de César Montes busca anular el partido ante Atlético de Madrid

El conjunto de los Periquitos argumentó que al solicitar los videos con los que basaron la decisión de admitir el gol del Atlético de Madrid, Carlos Clos Gómez, responsable del VAR, se negó a ofrecerlos, lo que dejó entrever que no hay una toma clara para tal decisión y al no haberla no debió considerarse como válido, por lo que el Espanyol busca ganar el juego en la mesa.