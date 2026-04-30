Real Madrid La Ciudad de México tendrá Fan Fest para el Clásico Barcelona vs. Real Madrid La rivalidad más importante a nivel de clubes en todo el mundo se podrá vivir de manera especial en la capital de México.

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El partido de LaLiga Barcelona vs. Real Madrid se verá de una forma muy especial en la Ciudad de México en lo que es el Clásico más importante a nivel de clubes el próximo domingo 10 de mayo.

Izzi, a través de Sky Sports, junto con LaLiga, tendrán un Fan Fest en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar para disfrutar el referido encuentro a partir de las 10:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, en lo que es una nueva edición del LaLiga Fan Fest.

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El evento ofrecerá una experiencia completa alrededor de uno de los encuentros más esperados del futbol mundial, con una pantalla gigante para seguir el partido en directo, así como distintas activaciones, zonas de convivencia, música en vivo y una amplia oferta gastronómica en un entorno diseñado para disfrutar el Clásico.

Como parte de la estrategia de LaLiga para acercarse a los aficionados en la región, esta activación, organizada en conjunto con izzi como patrocinador y broadcaster de la competición en México, busca replicar la pasión que se vive en España y consolidar a México como uno de los grandes puntos de encuentro del futbol internacional.

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 10:30 AM, dando inicio a una jornada que contará con dinámicas interactivas, espacios fotográficos y actividades para todos los públicos.

Por si fuera poco, Javier Mascherano, exelemento del Barcelona, estará en el evento y habrá interacción con los asistentes.

El acceso al evento será gratuito, pero con registro previo obligatorio. Los aficionados interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace: [LINK], donde recibirán un código QR que deberán presentar el día del evento para ingresar al recinto.