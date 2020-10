El entrenador del Barcelona , Ronald Koeman , detalló lo que platicó con Lionel Messi solo unos días después de haber sido nombrado entrenador del equipo, aquella en la que el argentino le expresó sus ganas de salir del club, sin embargo, la cláusula de recisión de 700 millones de euros y un juicio que no estaba dispuesto a tomar terminaron por echar atrás su determinación, pero no su deseo .

Su salida no estaba en planes, pero si sabía que el ambiente era turbulento. "El club lo tenía muy claro: no podía irse. La suma global era tan alta que ningún club la pagaría en este momento. Entonces, para mí la pregunta principal era cómo lo recuperaría en el campo y, más allá, como persona y como jugador de futbol. Cuando comenzó a entrenarse nuevamente después de esa agitada semana, solo vi cosas buenas. Su actitud, no había ni hay de qué quejarse. Cuando Messi ve una pelota, se divierte‘, apuntó para el diario AD.