Kylian Mbappé , estrella del fútbol francés del París Saint-Germain (PSG), rechazó una oferta del Real Madrid c uando tenía 14 años porque sus padres querían que siguiese estudiando y viviendo en Francia.

"He aprendido una cosa con la poca experiencia que tengo: cuando hablan de ti todos los días, no es para decir cosas buenas", señaló.

"No tengo ningún problema porque me critiquen como jugador; lo que me afecta es cuando se ataca a la persona que soy", lamentó, cuando le preguntaron sobre las críticas que recibió el otoño pasado.