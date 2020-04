Jugadores en España volverán a las canchas hasta que sea seguro

Los capitanes y representantes de los equipos de primera y segunda división de España se proclamaron a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) e informaron que solo regresaran a las canchas cuando sea seguro y para ello necesitarán la autorización de las autoridades sanitarias, no la de LaLiga , presidida por Javier Tebas y quien durante la pandemia del coronavirus ha dado varias fechas tentativas para finalizar los torneos.

Los que hoy suscribimos este documento estamos tan comprometidos con esta sociedad que queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno. Y en este sentido, si tenemos que llevar a cabo una iniciativa en el Congreso de los Diputados, lo haremos. La salud debe ser cosa de todos”, se lee en el comunicado emitido por la AFE .

Por otra parte, los jugadores recriminan a los equipos que no se tenga un fondo para este tipo de contingencias y que tengan que recurrir a los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), a pesar de la capacidad económica de los clubes y de LaLiga en general.



“En cuanto a los ERTES, resulta extraño que desde LaLiga se apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico, y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada. Y teniendo en cuenta que los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios. Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales”, sentenció la AFE.