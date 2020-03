Jugador del Valladolid estalla tras ser multado por ir al súper

“Acabo de ir a comprar y me han multado por ir desde donde está mi casa, hasta el centro de Valladolid. Es un pueblo muy chiquitito donde yo vivo. Me parece muy bien y genial que me multen si no estoy haciendo lo que el gobierno dice, pero una cosa no quita a la otra. Yo solo fui a comprar y me acabaron multando.

Solo pido respeto a mí, la multa me da exactamente igual (A ver, no me da igual, pero es cosa del gobierno, son sus normas y las respeto). Pero que lo que no voy a pasar es que me falten el respeto a mí, preguntándome 'qué coño' hacía aquí si era de Don Benito, Badajoz. Primero entérate y dime las cosas bien; segundo, entérate de qué he ido a comprar y luego me multas. Han hecho todas las cosas al revés y sobretodo vuelvo a repetir, faltándome al respeto. Y a los que verdaderamente salen sin motivos no los multan. Un abrazo a todos y que tengáis buena cuarentena. Quédate en casa”.