"Tuve una lesión en la pierna, en el muslo, en el isquio izquierdo, que ya venía cargando desde torneos anteriores y no le había dado.. se me adelantaban tiempos y de más y yo a los Olímpicos no llegada con ritmo de juego, no iba a llegar con ese ritmo que otros compañeros sí lo traen, como Aguirre que viene de jugar una final, entonces uno también no tiene que ser aferrado a las cosas, a veces lo mejor es cortar, es soltar, para volver a iniciar y a parte que el técnico de Selección consideró la parte humana, la parte física y bueno, no iba a estar, listo