Jesús Manuel 'Tecatito' Corona teme volver a jugar en México por la violencia en el país

“Lo que ha pasado en Querétaro es desastroso. Sé que en otros lados viven cosas feas, pero ahí había muchos niños, familias y hubo muertos, aunque dicen que no, pero se ven imágenes increíbles de que no puede estar pasando eso. Más por la familia y mis hijos, ellos nunca han vivido ahí, siempre en el extranjero, y llevarlos a ese clima… México es mi país, me encanta y lo amo, pero por esas cosas dices que está cambiando para mal, así que claro que me la pienso”, señaló Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona.