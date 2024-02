Toni Kroos: "Dios lo ve todo, quizás lesionó al árbitro"

"Creo que durante toda la primera mitad nos pitaron todo lo que estaba al límite de ser falta. Incluso cosas que no eran falta en absoluto. Lo que me enfadó tanto de mi acción fue que en realidad estaba a un metro de distancia. Eso fue una locura. Básicamente me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y que simplemente quiere chocar conmigo. Luego incluso me alejo para que no tenga mucho contacto conmigo, pero el árbitro lo ignoró".