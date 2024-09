"Venimos trabajando hace mucho tiempo contra el racismo. Desde lo sucedido con Vinícius hubo una catarsis. España no es racista, hay colaboración de los aficionados con los que insultan. Desde ese día hay mucha más conciencia social", ha añadido Tebas en una intervención en el Palacio de Congresos de Sevilla.

LaLiga no va a aceptar "reducción de las competiciones nacionales de 20 clubes como quiere la FIFA", porque "se crean más competiciones para los clubes que más recaudan. Se está haciendo todo al revés. No se reparte la riqueza convenientemente. Las nuevas competiciones no generan más ingresos audiovisuales", aseveró Tebas.