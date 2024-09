De cara al partido entre el City e Inter de Milán en la nueva Fase de Liga , Rodri dejó claro que no se pueden jugar tantos partidos al nivel más alto, como los fanáticos esperan de sus clubes, y que no hay que sacrificar la calidad del espectáculo por las ganancias.

"Sí, creo que estamos cerca (de una huelga), es fácil de entender, creo que el sentimiento es generalizado, si le preguntas a cualquier jugador te dirá lo mismo, no es la opinión de unos cuantos, es una opinión general. Si sigue de esta forma llegará el momento en que no habrá otra opción, pero no sé qué pasará, es algo que nos preocupa porque nosotros lo sufrimos", sentenció en rueda de prensa.