Javier Aguirre y Leganés: "Si veo más allá del árbol me asusto"

El empate de Leganés con Granada que incluyó un penal fallado por Guerrero, no deja satisfecho a Javier Aguirre pero sí conforme con el desempeño de su equipo, eso sí, al preguntarle sobre el calendario restante en LaLiga dijo que le conviene ver partido a partido.

“Yo no puedo ver más allá del árbol, porque si me pongo a ver todo el bosque no me conviene, me asusto”, dijo en una de sus acostumbradas respuestas con gracia.

Cuando el representante de una página de aficionados de Leganés le preuntó si realmente cree que puede salvar al equipo de la quema, Aguirre contestó eufórico y le dijo que la afición está orgullosa de ver pelear a los pepineros.

“¿Tú crees de verdad que por cuatro puntos nos vamos a segunda. De verdad lo crees? Yo no. Si me dijeras que son 14 puntos la diferencia y que hay que sacarlos de los 27, pues si tú lo crees te respeto, pero lo creo verdaderamente y a la afición le digo lo mismo que a mis jugadores: estamos ahí, cerca, son dos partidos y quedan siete. Si faltaran 18 puntos y quedaran 21, aún te diría que matemáticamente estamos en la pelea. Los que jugamos al futbol y lo vivimos es así, no podemos pensar en otra cosa. La afición seguro me entiende, y si ve correr y pelear a su equipo como hoy, seguro están orgullosos.



Leganés está a cuatro puntos de la salvación. Javier Aguirre sabe que han dejado siete puntos en el camino en los partidos contra Valladolid, Mallorca y Granada, a pesar que solo les han llegado cinco veces a puerta, pero se mantiene firme y positivo.

“Poner buena cara (ríe), no me queda de otra, hay que seguir peleando hasta el final. Confío plenamente en los chicos. Además, hay un chico en el equipo B que está entrenando conmigo y es muy bueno, ojalá tenga oportunidad de ponerlo y les va a gustar. Es lo que he hecho en 43 años en el futbol profesional: pelear, pelear. Parece que la fortuna no nos está sonriendo, hoy ni de penalti, pero el máximo responsable soy, decido quién tira los penales; mañana será otro día, aprovecharemos los cuatro días de descanso que nos da el calendario para ir con todo a Pamplona”, finalizó.

