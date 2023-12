Javier Aguirre y el Mallorca siguen sin despertar en LaLiga y tras sumar otro empate en Son Moix este domingo como parte de la Jornada 15, el entrenador mexicano declaró que no tiene otra opción que seguir intentando.

"Nos ha faltado en ambas áreas, creo que en el área rival tuvimos un par que pudimos haber hecho más. Sobre todo en la segunda parte generamos más, la primera parte fue muy pobre, hablamos a medio tiempo, no se pudo, pero finalmente seguiremos intentando, no hay más.

"No hay espacio para lamentos, venimos aquí a trabajar, estamos en ello, no están saliendo las cosas, nos está faltando juego, no vamos a bajar la guardia y seguiremos peleando", comentó en entrevista flash para el canal oficial de Mallorca.