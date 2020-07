“No lo conocía y lo vi este año en los dos partidos, hizo un partidazo y me metió gol”, recordó Aguirre entre risas al tiempo que resaltó la calidad de Araujo.

“Es muy buen muchacho y es una pena , han pasado varios técnicos y ha jugado muy bien, me encanta Néstor y es una pena que los dos nos estemos jugando nuestro futuro, pero desearle lo mejor, creo que salió lastimado por un golpe en la cabeza y espero que juegue, los mexicanos acá somos una especie de secta que nos buscamos y nos protegemos porque somos pocos”, dijo.

Sobre su futuro, Javier Aguirre no quiso ir más allá del cotejo que este domingo tiene ante el campeón de España . Si bien acepta que las maletas están listas como todos los técnicos, será después del partido cuando defina qué pasará con su carrera.

“Nosotros los entrenadores siempre estamos con las maletas hechas, no se puede estar mucho tiempo en un mismo lugar, es muy complicado, lo que hace Ricardo Ferretti o Miguel Herrera, es impresionante lo del Cholo en España, pero ya no es nada fácil.

“Yo voy a esperar, estoy tranquilo, no quiero hablar de nada ni con nadie y de momento yo hasta el 19 de julio tengo contrato con el Leganés y ahora mismo no me importa mucho lo que pase después”, sentenció.