Javier Aguirre, inconforme por depender de otros para evitar el descenso

"Me he hecho esa pregunta y es difícil saber si les pudo la presión. Porque lo preguntas y no te lo dicen. Un jugador que está en Primera División debe estar preparado para tener una presión hostil o amigable. Si no eres capaz de resistir la presión de la prensa o del público y no rindes como profesional no puedes estar en Primera. Y yo soy un convencido de que todos mis jugadores si son capaces de soportar esa presión", remarcó Javier Aguirre.