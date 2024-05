"Si sigo o no en el Mallorca no depende de mí", respondió el técnico mexicano a una pregunta sobre la negociación pendiente con la directiva para renovar su contrato, que vence el 30 de junio .

"Siempre he dicho que con mi mujer y yo somos muy felices en la isla. Me gusta lo que veo aquí y estoy contento. La gente es respetuosa, la prensa también lo es conmigo. Nunca he tenido problemas. Soy un hombre frontal y entiendo las cosas, me doy cuenta de lo que pasa; no me voy a quejar ni a llorar", enfatizó en rueda de prensa.