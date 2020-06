Javier Aguirre: "El equipo está vivo, el equipo está en pie"

"Es duro, muy duro. Efectivamente. No hemos tenido un día de tranquilidad desde que volvimos. No hemos podido con ello. Y vas sumando los acontecimientos y las formas en las que vas perdiendo puntos y te lastima mucho. Ya son cinco partidos y cuesta, sobre todo cuesta la forma en la que las áreas nos han castigado. Es lo más doloroso, pero seguimos", dijo.

Los andaluces llevan cuatro empates seguidos aunque Aguirre no lo quiere achacar al parón competitivo por el coronavirus: "Es difícil hacer un juicio así. Si lo ves por números fríos, nos ha afectado a los que no hemos podido sumar de tres o que llevamos poca cosecha. Pero si ves el funcionamiento, el Sevilla ha hecho buen trabajo".

"Sigue en zona Champions y tiene un gran técnico. Es un equipo diseñado para jugar Champions. Lleva años en la élite del fútbol español. Es algo pasajero y transitorio lo de su rendimiento. No creo que sea cosa del parón. En nuestro caso no ha sido la pandemia, sino la tranquilidad en las áreas", añadió.

Por ello, defendió su labor: "El equipo ha mejorado y eso es indudable aunque no hayamos podido salir del bache. Estos goles con los contábamos cuando llegamos... tuvimos que transformarnos, que rehacernos. Y eso cuesta muchísimo en medio de la temporada y con la losa del descenso. Es admirable el espíritu que ponen los jugadores y seguimos todavía , no voy a permitir que nadie arroje la toalla".

"Somos el Leganés, no podemos permitirnos el lujo de bajar los brazos. Llevamos todo el año en descenso y el equipo nunca bajó la guardia. Quizás algún lapso en algún partido como la primera parte en el campo del Levante o la primera parte contra el Getafe , serían los dos únicos momentos en los que yo podría hacer autocrítica de por qué no fui capaz de que entrara bien el equipo. Y aún en esos dos, las segundas partes fueron buenas", explicó.

"De momento no me planteo ese escenario. Estoy contento aquí, estoy feliz aquí, estoy trabajando aquí. Me quedan seis partidos por disputar y hasta que esto no concluya, no puedo hablar de otra cosa" concluyó.