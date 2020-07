Javier Aguirre ‘ataca’ al Barcelona y dice que hizo algo "inimaginable"

"Si matemáticamente no estamos descendidos tenemos que agotar nuestras posibilidades, sean muchas o pocas. Las que sean, existen numéricamente. Faltan doce puntos por disputarse y estamos siete por debajo. Aún teniendo once de distancia diría lo mismo, que existe una posibilidad mínima. Mientras podamos, vamos a pelear siempre", comentó.

"Estamos advertidos de que no será fácil. Ya veremos qué resultado se produce, nuestra obligación es salir ordenados, jugar serios y tendremos alguna de gol seguramente", opinó en la previa del duelo en Ipurua.

En relación a si la realidad de los suyos hubiera cambiado de no haberse ido a mitad de curso los delanteros Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite, expresó: "No lo sabré nunca. Sí sé que cuando firmé, que estaban ellos dos, nunca me imaginé que se marcharían. ¿Cómo le sacas a sus delanteros al equipo que va en último lugar? Los equipos grandes suelen fijarse en jugadores de equipos de otro nivel de puntos, de otras ligas".