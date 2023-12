Javier Aguirre asume toda la culpa por el mal momento del Mallorca

Publicado el sáb, 2 dic - 07:51 AM CST. Actualizado el sáb, 2 dic - 08:20 AM CST.

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, asume toda la culpa de lo que califica de "pobre bagaje" de su equipo en el primer tercio de LaLiga española, al que llega con 10 puntos, solo a 2 del descenso, y sin haber celebrado una victoria en los seis partidos disputados en Son Moix.

"Soy el máximo responsable de todo. No puedo achacarle nada a nadie y así se lo dicho a los jugadores. Nunca lo he hecho ni lo haré, no me escondo en ese sentido", ha declarado Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Deportivo Alavés.

El 'Vasco' respondió a una pregunta sobre las declaraciones de Luis García Plaza, técnico de los babazorros, quien aseguró que todos los jugadores del Mallorca "están" con su colega mexicano y van a salir al campo "todavía más fuertes".

"Luis está más que calificado para hablar de aquí, porque ya estuvo (en la isla) y dio grandes noches al club. Le aprecio mucho. Coincidimos en Emiratos Árabes y en otros equipos. Tenemos un buen rollo y mucho respeto mutuo", dijo el técnico azteca.

Aguirre, felicitado en la rueda de prensa por su 64 cumpleaños, sustituyó a García Plaza en marzo de 2022 con el equipo en zona de descenso a falta de seis jornadas para el final del campeonato.

"Los jugadores me demuestran su respeto y afecto día a día", valoró el preparador de los bermellones en alusión a la plantilla que dirige y el momento delicado por el que atraviesa en el campeonato.

"Son profesionales, respetan la autoridad y hacen lo que la autoridad les dice. Tienen que estar con el entrenador por una cuestión de jerarquía. De la situación del equipo soy el máximo responsable y no puedo achacarle nada a nadie. No lo he hecho, ni lo haré nunca. Soy el máximo responsable. Las críticas tienen que ser dirigidas a mí porque soy el que pongo y quita jugadores".

Aguirre insistió en reconocer que el equipo "no ha hecho bien los deberes" y admitió que una victoria este domingo les vendría "bien a todos".

"El Alavés juega bien al fútbol y no precisamente con el estilo de ellos, del cuerpo a cuerpo y partido cerrados. Tienen otra forma de jugar y es un equipo que trata bien la pelota, con criterio, y así lo hacen en cualquier campo, como el Civitasm (Metropolitano) y el Camp Nou, donde hicieron un partidazo. Juegan con desparpajo y confía mucho en lo que hacen", analizó el técnico de los mallorquinistas.

Con respecto a si algún directivo le había trasladado su apoyo ante los rumores de que su puesto está en juego ante el Alavés y el Sevilla, Aguirre remarcó que es algo que no le preocupa.

"No necesito que me ratifiquen y que venga algún directivo a hablar de mi continuidad. Hemos visto casos en el fútbol en los que ratifican a un entrenador y luego lo echan. Hoy estás aquí y mañana no. Mantengo conversaciones fluidas con Pablo (Ortells) y Alfonso (Díaz) -directores de Fútbol y Negocio- y el mejor apoyo que puedo recibir es que ganemos porque estamos en una zona complicada, fea. No necesito nada más. Ya puede salir alguien a decir lo que quiera, que el resultado manda", manifestó Javier Aguirre.