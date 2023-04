Javier Aguirre alabó a Simeone e insiste en que Mallorca aún no logra la permanencia

"El año pasado nos salvamos con 39 puntos; hay equipos que se han ido a Segunda con 41. Los 42 puntos te dan mucha confianza pero no garantizan al cien por ciento de que te quedes (en Primera). Los de abajo no paran de ganar, el Valladolid ha dado un salto brutal, el Valencia gana, pierden Betis y Villarreal. No, no es fácil en una Liga igualada donde cualquiera puede ganar a cualquiera", precisó.