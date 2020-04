Para Rakitic, el regreso del futbol es vital, pues lo considera "muy importante para muchas personas y la prueba de ello es que mueve mucho dinero. Últimamente he escuchado a mucha gente hablar de los problemas que habría si no jugamos, problemas económicos, de competiciones europeas, de calendario, de ascensos, de descensos, pero a nadie le he escuchado hablar de personas, de esas personas que para ellos su equipo forma parte de su vida y de repente se lo han quitado. Creo que es el momento de que los que somos protagonistas del fútbol, demos un paso adelante, tiremos del carro y no lo digo por cuestiones económicas".